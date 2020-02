Serasa realiza feirão online de renegociação de dívidas

Entre hoje e 31 de março, consumidores com dívidas atrasadas e/ou negativadas poderão renegociar seus débitos pela internet no novo feirão do Serasa Consumidor. Os canais para renegociação são o site serasa

consumidor.com.br/limpa-nome-online e o aplicativo da empresa.

Segundo o Serasa, os descontos podem chegar a 98%. Participam da ação mais de 30 empresas parceiras como Santander, Credsystem, Itaú, Sky, Recovery, Tricard, Net, Claro, Ipanema, Porto Seguro e Ativos. Entre as novidades dessa edição estão Banco do Brasil e Avon.

O Serasa também fará uma promoção neste ano: quem pagar os acordos à vista concorrerá a um jantar com a cantora Daniela Mercury em Salvador, Bahia, com tudo pago pela empresa e direito a um acompanhante.