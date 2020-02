Projeto de lei quer autorizar motos em faixas de ônibus em São Paulo

Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de São Paulo quer autorizar a circulação de motos nas faixas exclusivas de ônibus. A proposta, apresentada pelo vereador Souza Santos (Republicanos), prevê que as motocicletas possam usar as faixas fora do horário de pico na capital.

Atualmente, a lei permite a circulação de táxis nas faixas em qualquer horário e dia da semana. O vereador argumenta que, fora do período considerado como horário de pico, observa-se a diminuição da frota de veículos nas vias comuns, o que não acontece com relação às motos.

"Considerando que a redução da frota de ônibus também é observável nas faixas exclusivas fora dos horários de maior movimento, faz-se pertinente e oportuno que o espaço seja compartilhado com os veículos automotores sobre duas rodas", diz a justificativa do projeto.

A proposta foi encaminhada para a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e deve passar ainda pelas comissões de Administração Pública, Atividade Econômica e Finanças e Orçamento antes de ir para sanção ou veto do prefeito Bruno Covas (PSDB).