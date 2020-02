Netos de 1º brasileiro com coronavírus apresentam sintomas da doença

Dois netos do primeiro brasileiro com coronavírus apresentam sintomas da doença e vão passar por testes ainda hoje. Uma criança tem por volta de 8 anos de idade e a outra, nove meses. Os sintomas apresentados são febre e tosse seca.

Os dois se encontraram com o avô no Brasil durante uma reunião familiar realizada depois da viagem e antes da confirmação do diagnóstico. Eles estão em casa, na zona sul de São Paulo, e vão passar por dois exames que são coletados ao mesmo tempo: um do hospital particular e outro do Instituto Adolfo Lutz.

O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de coronavírus no país. O paciente é de um homem de 61 anos, residente em São Paulo, com histórico de viagem para a Itália, na região da Lombardia (norte do país), a trabalho, sozinho, no período de 9 a 21 de fevereiro. O paciente, segundo as autoridades, está bem, tem sinais brandos da doença e ficará em isolamento domiciliar.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se reuniu com secretários estaduais de saúde, para tratar sobre o primeiro caso confirmado de contaminação pelo novo coronavírus no Brasil. O secretário da Saúde de São Paulo, José Henrique Germann Ferreira, também participou.

O governo de São Paulo vai criar um Centro de Contingência do coronavírus. O órgão vai monitorar e coordenar ações contra a propagação do novo coronavírus no estado. O infectologista David Uip será coordenador do centro, que também vai contar com profissionais do Instituto Butantan, médicos especialistas das redes pública e privada, sob a supervisão de José Henrique Germann.