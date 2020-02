Mega-Sena sorteio o 3º maior prêmio da história da loteria

O concurso 2237 da Mega-Sena vai sortear nesta quinta-feira o terceiro maior prêmio da história da loteria em concursos regulares (sem contar a Mega da Virada). O sortudo que acertar as seis dezenas que serão sorteadas a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo, vai levar para casa uma bolada estimada em R$ 200 milhões.

É tanto dinheiro que se o ganhador resolver quiser viver de renda, aplicando o prêmio apenas na poupança, receberia mensalmente a quantia de R$ 518 mil.

A Mega-Sena está acumulada há 16 sorteios, novo recorde de sorteio acumulado.

Regras da Mega-Sena

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 4,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Na loteria com os maiores prêmios do Brasil, o apostador escolhe de 6 a 15 dezenas entre 60 números. Vence aquele (ou aqueles) que acertarem os seis números sorteados. Prêmios menores são distribuídos aos que acertarem 5 ou 4 números.

Veja os preços das apostas:

R$ 4,50 – seis números

R$ 31,50 – sete números

R$ 126 – oito números

R$ 378 – nove números

R$ 945 – dez números

R$ 2.079 – 11 números

R$ 4.158 – 12 números

R$ 7.722 – 13 números

R$ 13.513,50 – 14 números

R$ 22.522,50 – 15 números

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção "Surpresinha", com números aleatórios. Com a "Teimosinha", é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.