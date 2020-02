Máscaras cirúrgicas estão em falta nas maiores redes de farmácia do Brasil

As máscaras cirúrgicas estão em falta nas maiores redes de farmácia. Com a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, aumentou a procura por itens que possam minimizar os riscos de se contrair a doença.

Por isso, as máscaras usadas para evitar o contágio de doenças virais e bacterianas se tornaram um dos produtos mais buscados. Em sites de grandes redes de farmácia, o item está esgotado; lojas físicas também não tem o produto disponível.

De acordo com a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a demanda superou muito a oferta e os distribuidores ficaram sem material para entregar. Por isso, não há mais máscaras para vender.

Sem as máscaras, os cuidados para conter o novo coronavírus passam por outros comportamentos, como lavar as mãos e usar álcool em gel. Mas alguns estabelecimentos visitados pela reportagem da Rádio Bandeirantes também não tinham mais o álcool em gel para vender.