Defesa Civil monitora situação por conta das chuvas em São Paulo

A Defesa Civil de São Paulo monitora a situação do solo nesta quinta-feira (27) por conta das fortes chuvas que atingiram o estado nas últimas horas. Além da região metropolitana da capital, cidades do Vale do Paraíba e do litoral, como São Vicente, registraram problemas após as tempestades.

Segundo o diretor de Proteção e Defesa Civil, Hengel Ricardo Pereira, a chuva persiste nessas regiões com grandes acumulados de água. Ele afirma ainda que as equipes estão acompanhando de perto algumas estadas.

Veja também:

Coronavírus: perguntas e respostas sobre o contágio

Prefeitura coleta mais de 560 toneladas de resíduos no Carnaval de SP

As atenções estão voltadas principalmente à Rodovia dos Tamoios e a Rio-Santos, que sofreu com deslizamentos na semana passada, antes do Carnaval.

Alerta na capital

A cidade de São Paulo ficou em estado de atenção ontem por volta das 9 horas da noite. O Corpo de Bombeiros atendeu a 10 ocorrências de enchente por causa das fortes chuvas e motoristas ficaram presos aos alagamentos. Entre meia noite e seis da manhã, foram registradas 8 quedas de árvore – nenhuma deixou vítima.

Os principais impactos foram sentidos na Zona Sul. A avenida Carlos Caldeira Filho foi uma das mais afetadas, além de pontos na Marginal Pinheiros e Mooca, na Zona Leste.

Neste momento, ainda chove em alguns pontos de São Paulo e o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) mantém a cidade em estado de observação.