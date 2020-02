Mulher pega coronavírus pela segunda vez no Japão

Uma guia de turismo japonesa pegou o coronavírus pela segunda vez, de acordo com o governo da província de Osaka, no oeste do país.

A mulher de 40 anos foi infectada pela primeira vez no fim de janeiro e recebeu alta do hospital no dia 1º de fevereiro. Nesta quarta-feira (26), ela testou positivo novamente para o vírus após ter dor de garganta e no peito. Esse é o primeiro caso de reincidência da doença no Japão.

Nesta quinta-feira (27), o número de casos confirmados de coronavírus no país passou de 170 para 186, de acordo com o Ministério da Saúde japonês.