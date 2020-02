O Ceará chega ao 10º dia seguido de paralisação de parte da Polícia Militar com três batalhões e uma base policial ainda fechados.

Um representante dos policiais militares que realizam motins no Ceará vai ser convidado para dialogar com a comissão formada pelo Legislativo, Executivo, Judiciário do Estado, Exército, Ministério Público e OAB Ceará.

O grupo acompanha a atuação do Exército e, segundo o estado, vai encontrar uma solução para acabar com a paralisação dos PMs.

Desde o início da mobilização dos PMS, na terça-feira da semana passada, pelo menos 170 homicídios foram registrados no Ceará.

Esse número pode ser ainda maior, porque a Secretaria da Segurança Pública ainda não divulgou os dados da violência entre terça-feira, 25, e quarta-feira.