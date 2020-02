Vai-Vai retorna ao grupo especial no Carnaval de São Paulo

A escola de samba Vai-Vai foi a vencedora do grupo de acesso do Carnaval de São Paulo e retorna ao Grupo Especial em 2021 junto com a Acadêmicos do Tucuruvi, vice-campeã.

Veja também:

Águia de Ouro é campeã do Carnaval de São Paulo pela primeira vez

Carnaval 2021: Saiba quando cai o feriado no ano que vem

As duas escolas se apresentarão no próximo sábado (29) no Desfile das Campeãs, junto com as cinco escolas do grupo especial: Águia de Ouro, Mancha Verde, Mocidade Alegre, Acadêmicos do Tatuapé e Unidos de Vila Maria. A Pérola Negra e X-9 Paulistana foram rebaixadas e vão desfilar no acesso no ano que vem.

A Vai-Vai foi a última a se apresentar e desfilou com o enredo “Vai-Vai de Corpo e Álamo”, homenageando seus 90 anos de história no Sambódromo do Anhembi. Essa foi a primeira vez que a escola, que tem 15 títulos conquistados, participou do grupo de acesso.