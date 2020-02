Cursinhos populares da Unesp aprovaram mais de 140 alunos em 2020

Os cursos pré-vestibular comunitários mantidos pela Universidade Estadual Paulista aprovaram mais de cem alunos neste ano, em instituições públicas, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e com bolsas em entidades particulares.

Na unidade de São José do Rio Preto, os cursinhos Atlas e Vitoriano aprovaram a maior parte dos estudantes, superando cem casos de sucesso; em Bauru, foram 48 aprovações, pelo cursinho Ferradura – um número recorde, após obter 16 aprovações em 2018.

Os cursos comunitários da Unesp são parte de um projeto da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex), com o objetivo preparar jovens e adultos de baixa renda para o vestibular oferecendo cursos preparatórios gratuitos. As atividades são coordenadas por docentes da Unesp e as aulas são ministradas pelos próprios alunos da universidade.

O projeto soma, atualmente, 28 unidades distribuídos pelos diversos campus da Unesp pelo Estado de São Paulo, cada um com seu próprio nome e identidade.