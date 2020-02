Tiroteio cancela bloco com Diplo e deixa dois feridos em São Paulo

O Carnaval terminou turbulento em São Paulo. Um tiroteio na Rua Henrique Schaumann, em Pinheiros, na Zona Oeste da capital, cancelou a apresentação do DJ norte-americano Diplo, atração do Bloco da Latinha e deixou dois feridos.

Segundo informações da TV Globo, um homem teria reagido a uma tentativa de furto e baleado o suspeito. O homem foi atingido na barriga. No entanto, uma bala também atingiu uma foliã. Com a confusão, Diplo foi retirado do trio às pressas.

Os feridos foram levados para o Hospital Saboya, na Zona Sul da cidade.

O DJ Diplo, parceiro frequente de Anitta por meio do projeto Major Lazer, veio para o Carnaval e acompanhou e tocou durante a folia também em Salvador, Rio e Belo Horizonte.