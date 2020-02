São Paulo tem fevereiro com mais chuvas desde 1961

O volume de chuva, apenas neste mês, chegou a 449 milímetros (mm) na capital paulista. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), desde o início das medições, há 77 anos, este foi o maior volume acumulado para o mês de fevereiro. O recorde anterior do mês de fevereiro era de 445,5 mm, registrado no ano de 1995.

Os números incluem a atualização dos dados da manhã e da tarde de hoje (26) de precipitação na estação do Mirante de Santana. Conforme avaliação do Inmet, o acumulado na cidade de São Paulo supera a normal climatológica (período 1981-2010), que é de 249,7mm.

Até a manhã desta quarta-feira, foram 20 dias de chuva no mês. Com a chuva no decorrer da tarde, o Inmet contabilizará na quinta-feira (27) mais um dia de chuva ao registro oficial – já que, para efeito do registro, a medição fecha sempre às 9h.

Desse modo, já é possível dizer que são 21 dias de chuva na cidade neste mês, sendo o terceiro mês de fevereiro com o maior número de dias de chuva desde 1961, início da série histórica disponível. Os meses de fevereiro com mais dias de chuva ocorreram em 1998 (23 dias) e 1993 (22 dias).