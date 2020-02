Pernambuco tem 43 denúncias de 'agulhadas' durante Carnaval

Ao menos 43 pessoas denunciaram à Polícia Civil de Pernambuco ter levado "agulhadas" durante o Carnaval no Recife e em Olinda.

De acordo com uma nota emitida pela Polícia Civil, foram 10 denúncias no sábado, 15 no domingo e 18 na segunda-feira. Ainda não foram divulgados os dados de terça-feira.

Já a Secretaria Estadual de Saúde registrou desde o dia 15 de fevereiro, 69 pessoas que disseram ter sido furadas por agulhas em quatro municípios pernambucanos.

No ano passado, cerca de trezentas pessoas prestaram queixa de agulhadas em Pernambuco e não houve relatos de contaminação.