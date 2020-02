Mês de fevereiro foi o mais chuvoso e menos ensolarado dos últimos 22 anos em São Paulo

São Paulo registrou o fevereiro mais chuvoso e menos ensolarado dos últimos 22 anos, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Do dia 1º até a manhã de terça-feira (26), choveu 415,8 milímetros na capital paulista. É o maior índice desde fevereiro de 1998, quando foi registrado 394,2 milímetros de chuva. O recorde é de fevereiro de 1995: 445,5 milímetros.

O clima deve continuar chuvoso nos próximos dias. Nesta quarta-feira de cinzas (26), a propagação da frente fria vai modificar o clima no decorrer do dia, causando aumento de nebulosidade e chuvas. À tarde, as instabilidades ganham força e provocam chuvas fortes intensidade, com raios e rajadas de vento que se estendem até o período da noite.