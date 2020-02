Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira o maior prêmio deste ano

Com 16 sorteios acumulados, a Mega-Sena desta quinta-feira deve ter o maior prêmio das loterias em 2020. O sortudo que acertar as seis dezenas mágicas vai levar para casa nada menos do que R$ 200 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

No sorteio do último sábado, nenhum apostador levou a Mega-Sena, mas 190 apostadores chegaram perto do prêmio principal. Eles fizeram a quina e cada um ganhou R$ 56.213,79.

Outros 14.982 apostadores fizeram a quadra e cada um ganhou R$ 1.018,42.

os números sorteados para a Mega-Sena no último sábado foram:

07 – 20 – 38 – 43 – 45 – 53.