IPVA: carro com placa final 0 tem até esta quarta-feira para quitar imposto

Os donos de carros com com placas final 0, de São Paulo, têm até esta quarta-feira de cinzas (dia 26) para quitar à vista, sem desconto, o IPVA 2020. Quem optou por parcelar o imposto em três vezes deve também quitar a segunda parcela nesta quarta-feira.

Para pagar o IPVA, basta dirigir-se a qualquer agência bancária com o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor). É possível pagar no guichê do banco, nos caixas automáticos e pelo Internet Banking. As casas lotéricas também recebem o IPVA.

DÁ PARA PARCELAR?

Quem perdeu o prazo do parcelamento, em janeiro, pode ainda pagar o imposto com cartão de crédito em empresas credenciadas pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. Clique Aqui.

Essas empresas tem autonomia para definir o número de parcelas para receberem o IPVA e fazem o repasse para o governo.

Confira o calendário do IPVA 2020: