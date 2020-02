Com caso confirmado, Governo de SP cria centro de combate ao coronavírus

Após a confirmação do primeiro caso de infecção por coronavírus na capital do Estado, o Governo de São Paulo decidiu criar, nesta quarta-feira (26), o Centro de Contingência do Coronavírus, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde.

A entidade será presidida pelo infectologista David Uip, e será responsável por pensar e conduzir medidas de enfrentamento ao COVID-19 – mais conhecido como coronavírus, que iniciou sua trilha de contaminações pela cidade de Wuhan, na China.

Segundo o governador João Doria, as ações concretas para impedir o avanço da doença no Estado serão anunciadas após a criação do centro.

O primeiro caso de COVID-19 foi diagnosticado na terça-feira (25), em um paciente do Hospital Israelita Albert Einstein. A vítima seria um idoso que havia visitado a Itália recentemente. O país europeu já enfrenta mais de uma dezena de mortes pelo vírus.

Seguindo o fluxo oficial definido pelo Ministério da Saúde, o exame foi enviado para contraprova no Instituto Adolfo Lutz, laboratório de referência nacional para análise de amostras casos suspeitos.