Carnaval termina com 1,3 mil detidos em São Paulo

Desde a madrugada de sexta-feira (21) até o início desta terça-feira (25), 148,5 mil pessoas foram abordadas pela polícia no Carnaval em São Paulo. Deste total, 1.324 pessoas foram detidas. Os dados são da SSP (Secretaria de Segurança Pública).

Durante a Operação Carnaval Mais Seguro, a polícia apreendeu 142 celulares furtados ou roubados, sendo 75 devolvidos aos respectivos proprietários. Também foram recuperados 270 veículos, apreendidas 1,1 tonelada de drogas e 93 armas de fogos ilegais.

Na tarde de segunda (24), na região do Brás, centro da capital, três homens foram presos após serem flagrados tentando dispensar R$ 1.800 e uma bolsa com 52 celulares furtados. Dois aparelhos foram devolvidos às vítimas e o restante apreendido para perícia. A ocorrência foi registrada no 78° Distrito Policial (Jardins).

Além da Polícia Militar, participam da operação policiais militares do Choque, dos Policiamentos Rodoviário, Ambiental e de Trânsito e do Corpo de Bombeiros. Os plantões nas unidades policiais foram reforçados para garantir agilidade no atendimento ao público.