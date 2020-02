Carnaval 2021: Saiba quando cai o feriado no ano que vem

A Quarta-Feira de Cinzas marca o fim do Carnaval, e há quem deseje até "feliz ano novo" na data, como se o ano só começasse de fato após os dias de Momo. Mas alguns já começam a planejar a próxima folia desde já. Para esses, uma informação importante: em 2021, o Carnaval cairá entre os dias 13 e 16 de fevereiro.

Na Bahia, porém, a festa costuma ser aberta na quarta-feira anterior, 10. Em São Paulo, os blocos já devem começar a tomar as ruas no fim de semana anterior.

Com isso, os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo está previsto para os dias 12 e 13 de fevereiro – sexta e sábado, respectivamente -, caso mantenha a tradição dos últimos anos. Nos mesmo dias devem acontecer as apresentações da Série A do Rio.

Já o Grupo Especial do Rio já está marcado pela Liesa, liga que organiza os desfiles, nos dias 14 e 15 – domingo e segunda-feira, respectivamente. O Desfile das Campeãs será no sábado seguinte, 20.

Em São Paulo ainda não há definição sobre o Desfile das Campeãs. Até 2019, ele aconteceu na sexta-feira após o Carnaval. Em 2020, no entanto, as apresentações mudaram para o sábado, dia 29.