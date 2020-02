Brasil é um dos sete países que receberam coronavírus da Itália

O novo coronavírus (Sars-CoV-2) se espalhou a partir da Itália para pelo menos sete países que ainda não haviam registrado contágios, incluindo o Brasil.

As autoridades italianas contabilizam 400 casos de Covid-2019, doença causada pelo Sars-CoV-2, quase todos no norte do país, o que facilitou sua difusão para três nações vizinhas: Áustria, Croácia e Suíça.

Na primeira, dois italianos originários da Lombardia testaram positivo para o coronavírus na cidade de Innsbruck, capital do Tirol, estado que faz fronteira com a Itália. Já na Croácia, o premier Andrej Plenkovic confirmou que o primeiro caso no país e nos Bálcãs é de um jovem que esteve em Milão entre 19 e 21 de fevereiro.

O primeiro caso na Suíça é o de um idoso de 70 anos que contraiu o vírus em Milão e reside no Ticino, o cantão de língua italiana do país. Grécia e Macedônia do Norte também anunciaram seus primeiros contágios, ambos de mulheres que estiveram no norte da Itália recentemente.

Além disso, o país serviu de vetor para os primeiros contágios registrados na Argélia – um cidadão italiano que chegou à nação africana em 17 de fevereiro – e no Brasil – um paulistano de 61 anos que retornou da Lombardia no dia 21.

Também há três italianos com Sars-CoV-2 na Espanha – dois em Tenerife e um em Barcelona -, país que já contabiliza 10 casos do novo coronavírus.