Previsão do tempo: Frente fria mantém chuva e derruba temperatura na quarta de cinzas

A propagação de uma frente fria pelo litoral de São Paulo vai transformar o tempo nesta quarta-feira de cinzas, 26 de fevereiro, provocando chuvas e queda na temperatura.

Segundo o CGE-SP (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), o sol aparece, mesmo entre nuvens. As mínimas oscilam em torno de 19°C, enquanto as máximas podem chegar aos 27°C.

A propagação da frente fria vai modificar o clima no decorrer do dia, causando aumento de nebulosidade e chuvas que podem ter início antes do almoço.

À tarde, as instabilidades ganham força e provocam chuvas fortes intensidade, com raios e rajadas de vento que se estendem até o período da noite.