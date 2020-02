Lexa cai na avenida, mas brilha em estreia como rainha de bateria

Na estreia como rainha de bateria pela Unidos da Tijuca, a cantora Lexa reinou com uma fantasia azul com detalhes dourados. Com a avenida molhada, a funkeira acabou escorrengando durante o desfile e levou um tombo na Sapucaí.

Logo após o desfile, a cantora falou em entrevista à Globo que estava tudo bem e brincou que só foi ao chão no momento em que a emissora começou a filmá-la.

Mas a queda não ofuscou o brilho de Lexa pela primeira vez à frente da bateria da escola tijucana, que trouxe a arquitetura do Rio de Janeiro como enredo este ano, sob comando do carnavalesco Paulo Barros. A fantasia da funkeira abusou do brilho e da pedraria, sem nada de origem animal, como exigiu a rainha.

Nas redes sociais, o deslize de Lexa se tornou um dos assuntos mais comentados.