Avião de pequeno porte cai no mar no Guarujá; piloto sai ileso

Um avião de pequeno porte caiu no mar na região da praia do Tombo no Guarujá, no início da tarde desta terça-feira (25), último dia de Carnaval.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o piloto do avião, único ocupante da aeronave, foi retirado das águas por guarda-vidas, sem ferimentos e sem nenhum grau de afogamento.

Falha no motor teria causado o acidente com a aeronave, que é usada para publicidade.

Veja o resgate abaixo: