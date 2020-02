Águia de Ouro é campeã do Carnaval de São Paulo pela primeira vez

A escola de samba Águia de Ouro, da região da Pompeia, zona Oeste de São Paulo, é a grande campeã do carnaval 2020 de São Paulo. Esta é a primeira vez que a escola, fundada em 1976, levou o título no Grupo Especial.

A agremiação levou a tão aguardada vitória com um enredo sobre a evolução do conhecimento humano, intitulada "O Poder do Saber – Se saber é poder… Quem sabe faz a hora, não espera acontecer".

A pontuação total foi de 269.9, seguida pela Mancha Verde, que perdeu por um décimo e não levou o bicampeonato. Mocidade Alegre ficou em terceiro com 269.7.

O desfile em 2020 marcou a estreia do carnavalesco Sydnei França, que já trabalhou na Vila Maria, na Mocidade Alegre e Gaviões da Fiel.

Dificuldades

O mestre da bateria Juca, decretou, em entrevista à Globo: "É um mês de festa da Pompeia", disse.

Ele também relatou a dificuldade que a escola enfrentou. "Agora a gente pode falar. Dois dias antes do desfile, a bateria ainda não tinha fantasia e graças à união, chegamos aqui e levamos a vitória", disse Juca.

Grupo de acesso

As escolas Pérola Negra e X9 Paulistana foram as últimas colocadas e foram rebaixadas para o grupo de acesso que, por sua vez, ainda vai ter os resultados apurados para definir quem sobe para o grupo especial