Vai pa onde? Meme do Pocoyo inspira fantasias em muitos bloquinhos

Fantasias inusitadas e divertidas nos bloquinhos são marcas registradas do Carnaval de rua. Após as redes sociais, é muito comum ver o público apostando em fantasias de memes que viralizaram para curtir a folia.

Nesse ano, o meme “vai pa onde” caiu na graça do público e foi representado por diversos foliões. No Twitter, uma usuária ainda brincou com o fato de outras pessoas estarem dando satisfação de para onde estavam indo. Outros tinham certeza de que a melhor fantasia do Carnaval já estava decidida.

A brincadeira vem da animação infantil espanhola Pocoyo. O personagem principal, o próprio Pocoyo, virou de repente a estrela de memes pela internet. Os usuários brincam, em tom infantil, com situações que, por algum motivo, não vão ou não deveriam acontecer.

Um universitário que precisa estudar, mas em vez disso prefere sair, verá sua matéria acumulada questionar: “vai pa onde?”.