Oito ficam feridos em acidente com trio elétrico improvisado no ABC

Um acidente com trio elétrico improvisado deixou oito pessoas feridas em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na tarde deste domingo, 23.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam na carroceria do caminhão que acabou se soltando durante bloco de Carnaval no bairro Jardim Carlux.

Duas crianças, uma de 4 anos e outra de 10 anos, foram socorridas pelos bombeiros e encaminhadas a um pronto-socorro da região. Os dois garotos sofreram algumas fraturas no braço e escoriações, mas foram socorridos com quadro de saúde estável.

As outras seis vítimas, cujas idades não foram informadas, receberam o atendimento do Samu e também foram encaminhadas ao PS Central.

As causas do acidente serão investigadas.