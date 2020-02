Mulheres são presas com 34 celulares em bloco de Carnaval de São Paulo

A Polícia Civil prendeu duas mulheres, de 28 e 34 anos, flagradas com 34 celulares furtados neste sábado (22), na Bela Vista, centro de São Paulo.

Veja também:

Galo da Madrugada estreia no Carnaval de São Paulo nesta terça

Portela e Viradouro empolgam público na primeira noite de desfiles no Rio

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), policiais da 1ª delegacia seccional realizavam uma ronda por volta das 18h30, próximo a um bloco na rua Aurora com a rua Conselheiro Carrão, quando viram as duas mulheres com atitude suspeita e as abordaram.

Dos 34 celulares apreendidos, quatro foram devolvidos aos proprietários. As mulheres foram levadas ao 78º DP (Jardins) e autuadas em flagrante por furto qualificado.