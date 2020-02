Itália registra 5 mortes por coronavírus e é terceiro país com mais casos

As autoridades da Itália confirmaram nesta segunda-feira (24) mais duas mortes provocadas pelo novo coronavírus (Covid-19), elevando o número de vítimas para cinco, no norte do país.

Com 152 casos confirmados de coronavírus, a Itália se tornou o terceiro país no mundo com mais infectados pela doença. O país europeu fica atrás somente da China, com quase 77 mil casos, e da Coreia do Sul, com 602.

Milão fechou ao público neste domingo (23) o Duomo, um dos principais pontos turísticos da cidade. Segundo as autoridades, a medida foi tomada "por precaução" em decorrência da epidemia. O fechamento deverá seguir até o dia 25 de fevereiro.

De acordo com as autoridades de saúde da Itália, 54 pessoas estão hospitalizadas, sendo que 26 em terapia intensiva e 22 em isolamento domiciliar. Além disso, mais de 50 mil pessoas estão em quarentena em 11 cidades.