Desfile da Mangueira coloca 'Jesus' no topo dos assuntos mais comentados do Twitter

A Mangueira ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter, os trending topics, na madrugada desta segunda-feira, 24. Ou quase isso. Por causa do desfile na Marquês de Sapucaí, sobre Jesus Cristo, o termo "Jesus" teve 342 mil menções no Brasil.

Na rede social, o desfile recebeu elogios e críticas pela releitura que o carnavalesco Leandro Vieira fez sobre Jesus: negro, favelado e até vítima de violência policial – como foi encenado na comissão de frente da escola.

Já outra alegoria, uma das mais comentadas, mostrava um Jesus Cristo crucificado, mas no lugar da imagem clássica, a escola usou a escultura de um menino negro, com o cabelo descolorido e o corpo perfurado de balas. Sobre a cabeça, no lugar da inscrição "INRI", uma placa escrito "negro". Nas cruzes de outros componentes, a frase "só ame" escrita.

No entanto, a polêmica não começou com o desfile. Desde que o enredo foi anunciado, a escola vem sofrendo ataques de setores cristãos. A agremiação foi alvo de um abaixo-assinado contra a apresentação desta noite e foi ameaçada de processo na Justiça.