Suspensa por um guindaste, Claudia Leitte homenageia Madonna em segundo dia

Claudia Leitte chamou atenção dos foliões no circuito Barra-Ondina ao desfilar com seu bloco Blow Out nessa sexta-feira, 21. A cantora fez uma homenagem a Madonna em seu figurino, como parte das celebrações às mulheres que fazem história.

No dia anterior, ela já havia se fantasiado de guarda civil para homenagear às mulheres que fazem parte da GCM de Salvador, além de ter feito um dueto com a apresentadora Ju Moraes, do Band Folia.

Claudinha entoou o hino Like a Prayer e foi suspensa por um guindaste com cabos para "voar" por cima dos foliões. Na internet, ela publicou fotos do momento e celebrou: "A gente pode! A gente pode muito! We Can Do It!", escreveu.

Os fãs celebraram o momento com muitos vídeos nas redes sociais, em que ela também canta o seu novo hit Perigosinha. Ao interpretar Exttravasa, a cantora fez diversas acrobacias e de ponta-cabeça.

Os internautas também relembraram o Rock in Rio 2011, em que a artista sobrevoou o público, mas acabou ficando pendurada de cabeça para baixo. Desta vez, apesar de alguns problemas com o microfone no início, tudo ocorreu bem.

Com percussão e tudo!💪👑 Suspensa por um guindaste, Claudia Leitte iniciou sua apresentação especial no Bloco Blow Out antes de iniciar o circuito. A cantora cantou o hino "Like a Prayer" de Madonna, homenageada do #CarnavalClaudiaLeitte hoje. #WeCanDoIt pic.twitter.com/YlaRCpOA4a — Dose Extra Leitte (@doseextraleitte) February 21, 2020

Blow Out ESGOTADO e "Perigosinha" na boca do povo! Claudia Leitte entenda que o carnaval é seu! 👑🔥🆑 #CarnavalClaudiaLeitte #WeCanDoIt pic.twitter.com/ZibnHAyqyk — Dose Extra Leitte (@doseextraleitte) February 21, 2020