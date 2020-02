Previsão do tempo: domingo permanece nublado em São Paulo

O domingo de carnaval do paulistano não deve ser muito diferente do sábado. De acordo com a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia deve ser predominantemente nublado.

A temperatura também não deve ter grande variação. A máxima prevista é de 24ºC e a mínima de 21º C.

Não há previsão de chuva na Capital neste domingo.

A tendência para o início de semana é de dias mais quentes.