Mega-Sena milionária: veja os números sorteados neste sábado

O apostador que acertar as seis dezenas do concurso 2236 da Mega-Sena neste sábado (dia 22) vai levar para casa um prêmio milionário de R$ 190 milhões, de acordo com os dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Mega-Sena neste sábado são:

07, 20, 38, 43, 45, 53

A Mega-Sena está acumulada há 15 sorteios e na quarta-feira, mais uma vez, nenhum apostador levou o prêmio principal. Mas 133 apostadores fizeram a quina e ganharam R$ 69.161,57 cada um.

Outros 11.895 apostadores acertaram a quadra e cada um ganhou R$ 1.104,72.

