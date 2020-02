Carnaval do Rio: Camelôs vendem papel higiênico a R$ 1 na porta de banheiros químicos

Camelôs estão vendendo papel higiênico a R$ 1 na porta dos banheiros químicos de blocos do Rio de Janeiro. O valor é para 2,5 metros de papel, mas a partir de 5 metros é possível conseguir um desconto.

A ideia de venda surgiu diante das dificuldades que os foliões passam, principalmente as mulheres, para se manter limpos após fazerem as necessidades fisiológicas.

De acordo com Camila Greco, repórter da Band Rio, em um bloco movimentado os camelôs chegam a vender mais de 100 metros de papel higiênico e, portanto, faturam até R$ 40. Em grandes supermercados, a mesma quantidade do item – em folha dupla – pode ser encontrada por apenas R$ 3.

O negócio é tão promissor que os dois camelôs que estavam no Cordão da Bola Preta vendendo papel higiênico não se conheciam, mas tiveram a mesma ideia. Como diz a plaquinha deles, o importante é "não ficar com cheiro de bacalhau" no fim do dia.