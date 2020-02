Veja a situação das praias de Santos para o Carnaval

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) realiza, semanalmente, a monitoração de 177 praias no litoral paulista. Do total, 130 estão liberadas para o banho de mar e 38 praias foram consideradas impróprias.

A principal preocupação da Cetesb nas praias impróprias para o banho é o risco de doenças como gastroenterite, conjuntivite, otite e hepatite A.

Diante disso, se você vai viajar para as praias de Santos no Carnaval, é importante saber quais estão liberadas ou não para banho. O boletim com os status das praias será renovado a partir de 26 de fevereiro.

Santos

Ponta Da Praia – Imprópria

Aparecida Embaré – Imprópria

Boqueirão Gonzaga – Imprópria

José Menino-R. Olavo Bilac – Imprópria

José Menino-R. Fred. Ozanan – Imprópria