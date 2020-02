Veja qual é a situação das praias do litoral paulista durante o Carnaval

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) monitora a situação das praias e semanalmente divulga um boletim sobre quais praias são próprias e impróprias para banho.

O boletim desta semana, que contempla o período do Carnaval, revelou que das 177 praias no litoral paulista, 130 estão liberadas para o banho de mar e 38 praias foram consideradas impróprias. O boletim com informação sobre o status das praias será renovado a partir de 26 de fevereiro.

A principal preocupação da Cetesb nas praias impróprias para o banho é o risco de doenças como gastroenterite, conjuntivite, otite e hepatite A. O Metro Jornal divulgou uma série de matérias falando sobre a situação de diversas regiões.

Clique nas cidades abaixo e veja a situação de cada uma