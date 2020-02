Quina: veja os números sorteados nesta sexta-feira

A Quina desta sexta-feira está com um prêmio acumulado de R$ 5,3 milhões esperando que um sortudo apostador acerte as cinco dezenas que serão sorteadas nesta sexta-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina nesta sexta-feira são:

09, 18, 30, 48, 71

Nenhum apostador conseguiu acertar as cinco dezenas que foram sorteadas nesta quinta-feira, e o prêmio voltou a acumular. Mas 49 apostadores acertaram quatro dezenas (quadra) e cada um ganhou R$ 10.680,85.

Outros 4.772 fizeram o terno e cada um levou para casa R$ 164,92.

A Quina pagou ainda R$ 3,62 para 119.521 apostadores que acertaram somente duas dezenas.

Clique e veja o resultado do sorteio anterior.