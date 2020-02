Previsão do Tempo: sábado tem baixas temperaturas e chuva em São Paulo

Um sábado (21) de frio está por vir para o morador de São Paulo, com máxima prevista para apenas 22ºC. A variação de temperaturas será pequena, e a mínima deve ficar em torno de 18ºC.



Para ajudar, a chuva também é quase certeza para o sabadão. Chuviscos podem cair logo pela madrugada, e retornam à noite – a chuva mais forte cai na parte da tarde. O dia todo terá céu entre nublado e encoberto.

A previsão é feita a partir do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.