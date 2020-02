Lotofácil: veja os números sorteados nesta sexta-feira

O concurso 1932 da Lotofácil vai pagar nesta sexta-feira (dia 21) um prêmio de R$ 2,5 milhões para o apostador que acertara as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil nesta sexta-feira são:

02, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24

No sorteio da última quarta-feira, 4 apostadores dividiram o prêmio principal da Lotofácil. Os vencedores eram de Anápolis (GO), Caruaru (PE), Lorena (SP) e São Bernardo do Campo. Eles levaram para casa, cada um, R$ 629.196,05.

Mais 483 apostadores, que acertaram 14 dezenas, foram premiados com R$ 1.603,31 cada.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 15.184 apostadores que fizeram somente 13 pontos.

Clique e veja os números do sorteio anterior.