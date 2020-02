Carnaval 2020: Se puder, deixe para viajar de madrugada

Vai viajar neste Carnaval e quer evitar congestionamentos nas estradas que saem da capital rumo ao interior e litoral? Parece batido, mas a recomendação se repete: deixe para sair de madrugada. As concessionárias das rodovias que saem de São Paulo preveem movimento maior até o final da noite desta sexta-feira (21) e, depois, já com o dia claro no sábado.

E não vai ser pouca gente nas estradas: a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) estima que 2,4 milhões de veículos circulem pelas principais rodovias de acesso e saída da região metropolitana de São Paulo no período do Carnaval.

No sistema Anchieta/Imigrantes, o aumento do movimento já é previsto para as 10h desta sexta (veja abaixo as previsões das concessionárias). Nesse horário, a concessionária que administra as rodovias implantará a operação Descida no esquema 7×3 – as quatro pistas da Anchieta e três da Imigrantes rumo ao litoral e três pistas da Imigrantes no sentido do planalto.