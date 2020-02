Emicida, Pablo Vittar e Michel Teló: Confira a programação dos blocos de Carnaval em São Paulo

Depois do esquenta do fim de semana passado, o Carnaval de rua começa oficialmente nesta sexta-feira (21), com quatro blocos. Até terça-feira, outros 254 desfilam pelas ruas da cidade, em programação que termina no dia 1º de março. Desde os mais tradicionais às estreias, há opções para todos os tipos de folia e gostos musicais.

O destaque é o recifense Galo da Madrugada, o maior bloco do Brasil, que se apresenta pela primeira vez em São Paulo, na terça-feira (25). Com dois trios elétricos e participação de Fafá de Belém, o desfile traz esculturas do Galo, bonecos gigantes, grupo de maracatu e outras atrações à capital. Tem também Michel Teló, Emicida, Pabllo Vittar… Confira abaixo outros destaques da programação.

Blocos

Sábado (22)

Berço Elétrico

Onde: Praça Horácio Sabino – Pinheiros

Quando: 9h às 14h

Estilo: Infantil

Agrada Gregos

Onde: Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana

Quando: 14h às 18h30

Estilo: Pop, rock e eletrônica

Tarado Ni Você

Onde: Avenida São João, avenida Ipiranga, praça da República, avenida São Luís, rua Xavier de Toledo, praça Ramos de Azevedo, praça Conselheiro Crispiniano, Largo do Paissandu – Centro

Quando: 11 às 17h

Estilo: MPB

Minhoqueens

Onde: Avenida Ipiranga, praça da República, avenida São Luís, rua Xavier de Toledo, praça Ramos de Azevedo – Centro

Quando: 14h às 19h

Estilo: Pop, rock e eletrônica

Eduardo e Mônica

Onde: Praça Márcia Alberti Mammana, avenida Sumaré

Quando: 14 às 19h

Estilo: Pop, rock e eletrônica

Domingo (23)

Good Crazy – com participação de Seu Jorge

Onde: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.150 a 4.500 – Pinheiros

Quando: 14h às 19h

Estilo: Internacionais e diversos

Explode Coração – com Liniker, As Bahias e Cozinha Mineira

Onde: Av. Ipiranga, praça da República, avenida São Luis, rua Xavier de Toledo, praça.Ramos de Azevedo – Centro

Quando: 12h às 18h

Estilo: MPB

Bem Sertanejo – com Michel Teló

Onde: Avenida Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana

Quando: 13 às 18h30

Estilo: Sertanejo e brega

Quilombolab – com Emicida, Drik Barbosa, Rael e convidados

Onde: Avenida Luis Dumont Vilares, 1.501 até 1.199 – Santana

Quando: 14 às 19h

Estilo: Rap e hip-hop

Ilú Oba de Min

Onde: Al. Barão de Piracicaba, rua Ribeiro da Silva, alameda Cleveland, alameda Nothmann, rua Dino Bueno – Campos Elíseos

Quando: 14 às 19h

Estilo: Afro

Carnavelhas

Onde: Páteo do Colégio, rua Boa Vista, largo São Bento, rua Libero Badaró, largo São Francisco, rua Benjamin Constant – Sé

Quando: 14 às 19h

Estilo: Pop, rock e eletrônica

Segunda (24)

Bloco di Mimimi (Sai, Hétero!)

Onde: Rua Augusta com Matias Aires até Álvaro de Carvalho – Bela Vista

Quando: 12 às 17h

Estilo: Internacionais e diversos

Forrozin – com Mariana Aydar

Onde: Avenida Ipiranga, praça da República, avenida São Luis, rua Xavier de Toledo, praça Ramos de Azevedo – República

Quando: 10h às 15h

Estilo: Frevo e forró

Bloco das Gloriosas

Onde: Avenida Tiradentes, 567 a 125 – Bom Retiro

Quando: 14 às 19h

Estilo: Internacionais e diversos

Vou de Táxi

Onde: Avenida Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana

Quando: 10 às 16h

Estilo: Internacionais e diversos

Domingo Ela Não Vai

Onde: Avenida Ipiranga, praça da República, avenida São Luis, rua Xavier de Toledo, praça Ramos de Azevedo – República

Quando: 12 às 17h

Estilo: Axé e pagode

Terça (25)

Galo da Madrugada

Onde: Avenida Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana

Quando: 9h às 15h

Estilo: MPB

Bloco da Pablo Vittar

Onde: Avenida Tiradentes, 567 a 125 – Bom Retiro

Quando: 14 às 19h

Estilo: Pop, rock e eletrônica

Aloha Portal

Onde: Avenida Marquês de São Vicente – Lapa

Quando: 14 às 19h

Estilo: MPB

Pagú

Onde: Avenida Ipiranga, praça da República, avenida São Luis, rua Xavier de Toledo, praça Ramos de Azevedo – República

Quando: 12h às 17h

Estilo: MPB

Clique aqui para ver as interdições de ruas e avenidas dos principais blocos.