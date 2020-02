Desfiles das escolas de samba de São Paulo começam nesta sexta

Fora das ruas, a folia também tem vez. Os tradicionais desfiles das escolas de samba do Grupo Especial começam nesta sexta-feira (21), às 23h15, no Sambódromo do Anhembi, e continuam no sábado (22(, às 22h30. Confira abaixo os horários dos desfiles.

Ainda há ingressos para o desfiles desta sexta-feira, a partir de R$ 90. Eles devem ser comprados diretamente na bilheteria do Sambódromo ou na sede da Liga das Escolas de Samba de SP (av. Santos Dumont, 614). Os ingressos para sábado já estão esgotados.

No ano passado, a Mancha Verde foi a grande campeã, seguida por Dragões da Real, Rosas de Ouro, Unidos de Vila Maria e Império de Casa Verde.

Sambódromo do Anhembi (Portão 1 – av. Olavo Fontoura, 1.209 – Santana, tel.: 3981-5188). Sexta, 23h15, e sábado, 22h30. A partir de R$ 90.