Criança morre após casa desabar em Francisco Morato, na Grande São Paulo

Um menino de 10 anos morreu na noite desta quinta-feira (10) vítima do desabamento da laje de sua casa após fortes chuvas em Francisco Morato, na Grande São Paulo.

Veja também:

Polícia apreende 35 celulares contrabandeados do Paraguai

Brasil tem apenas um caso suspeito do coronavírus

Alexandre morava com os pais e dois irmãos no bairro Jardim São João. A laje da casa desabou após o deslizamento de um barranco de lama. O garoto chegou a ser resgatado com vida pelos vizinhos e foi levado ao hospital, mas não resistiu.

Outras duas casas desabaram em Francisco Morato, mas não houve vítimas.