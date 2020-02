Corona vai dar cerveja grátis para quem viajar no Carnaval; entenda como funciona

Se você é uma das pessoas que não gosta dos bloquinhos e decidiu viajar no Carnaval? Saiba que você está com sorte. Pensando justamente nas pessoas que querem fugir da festa, a Corona criou uma campanha que oferecerá cerveja de graça. Como? É simples.

A partir desta sexta-feira (21), os viajantes devem entrar no site (clique aqui), preencher um formulário explicando a rota da viagem, com origem no Brasil e destino (nacional ou internacional). Lembrando que a viagem deve ocorrer no período 21 a 26 de fevereiro.

O viajante ainda deve fazer o upload de um arquivo de imagem, como passagem, que comprove a viagem. Após preencher o formulário, o site fará um cálculo de distância funcionará, que estará sincronizado com o Google Masp, e definirá a recompensa.

Prêmios

A campanha oferecerá três tipos de prêmios: