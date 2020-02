Carnaval em São Paulo: confira previsão do tempo para os próximos dias

Vai pular Carnaval nas ruas? Curtir o desfile no Sambódromo? Ou quer escapar para a praia no feriadão? Para estar bem planejado para o que for que você decida fazer nos próximos dias, é essencial saber como o tempo vai colaborar – ou atrapalhar.

Confira a seguir a previsão do tempo entre sábado (22) e terça-feira (25) na cidade de São Paulo, com base nas plataformas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura e do Climatempo:

Sábado (22)

Pode esperar um sábado friozinho, com máxima prevista para apenas 22ºC. A variação de temperaturas será pequena, e a mínima deve ficar em torno de 18ºC.

Para ajudar, a chuva também é quase certeza para o sabadão. Chuviscos podem cair logo pela madrugada, e retornam à noite – a chuva mais forte cai na parte da tarde. O dia todo terá céu entre nublado e encoberto.

Domingo (23)

As temperaturas aumentam levemente no domingo, e o sol pode aparecer entre manhã e tarde. A previsão é de máxima de 24ºC, e mínima em 17ºC.

Sol aparece entre nuvens de manhã e tarde, e a noite e madrugada ficam encobertas por nuvens. Não há previsão de chuvas fortes, mas pode garoar de manhã e à noite.

Segunda-feira (24)

As chuvas voltam com mais força na segunda-feira, para o azar de quem ganhou folga. Pode chover a qualquer hora do dia, mas o sol também pode aparecer entre nuvens entre manhã e tarde.

A temperatura máxima prevista é de 25ºC, enquanto a mínima fica em 17ºC.

Terça-feira (25)

O calor aumenta na terça-feira, mas as chuvas não cessam. Pancadas ainda podem cair à tarde e à noite, mas o sol aparece no início do dia.

Com o calor e a chuva convivendo nesta terça, o espetáculo carnavalesco também pode aparecer no céu: o Climatempo aponta alta probabilidade de formação de arco-íris.

A máxima de temperatura está prevista para 28ºC, com mínima de 19ºC.