Carnaval 2020: Pancadas de chuva devem predominar em São Paulo

A passagem de uma nova frente fria pelo estado de São Paulo já começou a provocar chuva desde quinta-feira (20), especialmente na Grande São Paulo. E é bom se preparar: a possibilidade de ocorrerem pancadas de chuvas ao longo do feriado é grande, segundo previsão da Climatempo.

Sábado (22) será um dia de predomínio de tempo nublado na Grande São Paulo, litoral e áreas do interior. Na capital, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas variam de 17ºC a 21ºC.

Domingo terá muita nebulosidade no litoral e na região metropolitana, mas pouca chuva e mais chance de alguns momentos com sol.

As áreas de instabilidade ganham força na segunda-feira, e a Climatempo prevê que deve chover várias vezes em todo o litoral, no interior e na Grande São Paulo. Há risco de chuva forte no norte do estado.

Por fim, na terça-feira, a instabilidade diminui no estado. Os períodos com sol aumentam e as pancadas de chuva ocorrem à tarde e à noite.