Previsão do tempo: frente fria chega a São Paulo nesta sexta

Com a instalação de uma frente fria na região metropolitana de São Paulo entre quinta (20) e sexta-feira (21), as próximas horas prometem ser bastante chuvosas. Mais cedo, a Defesa Civil emitiu alerta sobre possíveis danos que a chuva vindoura pode provocar à cidade.

A madrugada de sexta-feira ainda terá chuva generalizada, com intensidade entre moderada e forte. Esse cenário muda pouco pela manhã – a chuva só começa a perder força pela tarde. O dia deve terminar com céu encoberto, chuvas fracas e chuviscos, segundo o Centro de Gerenciamento e Emergências Climáticas da Prefeitura.

Ainda de acordo com o CGE, as temperaturas variam pouco durante o dia, e ficam bem abaixo do que a cidade viu nos últimos dias. A máxima está prevista para apenas 24ºC, enquanto a mínima ficará em torno dos 20ºC.