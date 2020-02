Polícia apreende 35 celulares contrabandeados do Paraguai

Uma carga de 35 celulares contrabandeados do Paraguai que abasteceria o mercado de São Paulo foi apreendida na madrugada desta quinta-feira, no município de Pongaí, interior de São Paulo.

A fiscalização parou um Fiat Punto com 3 passageiros no km 234 da Rodovia Laurentino Mascari (SP-333) para averiguar a documentação e não encontrou nada de errado, mas um dos policiais notou um fundo falso no painel. Escondidos nesse compartimento estavam 35 aparelhos celulares de várias marcas e modelos, pendrives e carregadores. Todo o material vinha do Paraguai e não tinham nota fiscal para comprovar sua procedência.

Todos os ocupantes do carro foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Bauru e responderão por contrabando.