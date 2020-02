DOC e TED é passado? Novo sistema PIX vai transferir dinheiro em 10 segundos

A partir de 16 de novembro, começa a funcionar o PIX, um meio de pagamento eletrônico, lançado na quarta-feira (19) pelo Banco Central, que promete ser mais rápido e prático que o DOC, TED ou boleto bancário. Serão obrigadas a oferecer a opção instituições financeiras e de pagamento com mais de 500 mil contas.

O PIX permitirá a transferência de dinheiro em qualquer horário, dia da semana ou do ano, em no máximo dez segundos. No TED, por exemplo, o tempo máximo é de uma hora e meia.

As empresas terão liberdade para cobrar tarifas de seus clientes, assim como no TED e no DOC. Segundo a Febraban, federação dos bancos, cada instituição irá definir os seus valores, “de acordo com sua política de negócios”.

O PIX poderá ser utilizado em todos os dispositivos eletrônicos, como aplicativos para smartphones e caixas eletrônicos. Também permitirá qualquer tipo de transação, como transferências de dinheiro entre pessoas ou empresas, compras presenciais ou online e pagamentos de contas de água e luz, além de taxas e serviços públicos.

Para o BC, sem a necessidade de intermediários, o modelo reduzirá custos de transações. Segundo a Febraban, a circulação de dinheiro em espécie, por exemplo, gera somente de logística gastos de R$ 10 bilhões ao ano.

A transação poderá ser finalizada por QR Code ou preenchimento de dados pessoais como CPF, e-mail ou número de celular. Será possível, por exemplo, pagar um pipoqueiro por meio de um QR Code pelo app do banco em que o consumidor tem conta.

O comerciante poderá criar um QR Code estático, sempre igual para compras no mesmo valor. Ou gerar um dinâmico, diferente para cada transação, para o caso de ter mais possibilidades de preços e produtos.

A expectativa do BC é que a modalidade também reduza prazos de entrega de compras online. Enquanto o boleto bancário demora um dia ou dois para registrar o pagamento, o PIX o fará em menos de dez segundos.