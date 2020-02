Governo do Reino Unido anuncia novas regras de imigração para 2021

O Reino Unido apresentou ontem as novas regras de imigração que passarão a valer em 1º de janeiro de 2021 como parte do desligamento do país da UE (União Europeia), o chamado brexit.

Inspiradas no modelo adotado pela Austrália, as normas dão preferência a estrangeiros que falem inglês, tenham qualificação acadêmica e profissional e já chegam ao Reino Unido com uma oferta de trabalho.

Apresentado pela secretária do Interior, Priti Patel, o novo sistema imigratório britânico será baseado em pontuação, e o cidadão estrangeiro terá que conquistar um mínimo de 70 pontos para conseguir um visto de trabalho.

Falar bem inglês vale 10 pontos, ter um oferta de trabalho, 20 pontos. Qualificações acadêmicas valem outros 20 pontos, assim como uma proposta de emprego com salário mínimo de £ 25 mil anuais (cerca de R$ 141 mil). O visto de estudante também seguirá um sistema de pontuação, com a condição de que o candidato tenha recebido uma oferta de ensino de um estabelecimento britânico, fale inglês e possa se manter financeiramente.

“Vamos pôr em prática um sistema que funcione no interesse de todo o Reino Unido e priorize as competências que uma pessoa tem para oferecer, e não de onde ela vem. Durante muito tempo, distorcido pelo direito de livre circulação europeu, o sistema de imigração não respondeu às necessidades do povo britânico”, alegou o governo do premiê Boris Johnson, no documento apresentado nesta quarta-feira.