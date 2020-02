Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin em tempo real nesta quinta, 20 de fevereiro

O dólar bateu recorde pela segunda sessão consecutiva. Na quinta-feira (20), a moeda americana subiu 0,18%, a R$ 4,3657 na venda, acima do até então máxima de R$ 4,358 do encerramento de terça-feira.

O dólar também se fortaleceu no exterior, após dados apontarem uma economia norte-americana ainda firme e depois de o Fed, banco central dos EUA, demonstrar otimismo quanto à expansão do país — a mais longa da história.

No mercado doméstico, os juros baixos e a decepção com indicadores de atividade, além de ruídos políticos, em meio a temores de saída do ministro da Economia, Paulo Guedes – após declaração de Jair Bolsonaro – ajudam a pressionar ainda mais o câmbio, fazendo o real ter pior desempenho que outros emergentes.

Para o turista, o dólar era vendido, por volta das 20h, entre R$ 4,80 e R$ 4,82 no cartão pré-pago, segundo levantamento do site Melhor Câmbio. Em espécie, a moeda custava de R$ 4,58 a R$ 4,60.

Acompanhe as cotações das moedas em tempo real:

Dólar

Euro

Bitcoin